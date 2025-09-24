قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا EV3 GT موديل 2026 تظهر لأول مرة

كيا EV3 GT موديل 2026
كيا EV3 GT موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV3 GT موديل 2026 الكهربائية ، وتنتمي EV3 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كيا EV3 GT موديل 2026

محرك كيا EV3 GT موديل 2026

تستمد سيارة كيا EV3 GT موديل 2026 قوتها من محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 81.4 كيلوواط/ساعة، وبها أداء رياضي ملحوظ ، وتأتي  EV3 GT بميزات تصميمية خاصة، وقدرات تسارع سريعة، ومدى تشغيل طويل.

كيا EV3 GT موديل 2026

تعمل سيارة  كيا EV3 GT موديل 2026 بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وعلى الرغم من أن مدى التشغيل قد ينخفض قليلاً بسبب استهلاك الطاقة للمحركين، إلا أن سعة البطارية الكبيرة تضمن مدى كافي للاستخدام اليومي.

مواصفات كيا EV3 GT موديل 2026

زودت سيارة كيا EV3 GT موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات فريدة وشعارات GT، وبها طاولات انزلاقية.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا في 11 ديسمبر من عام 1944 في كوريا الجنوبية، وفي البداية كانت باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، وبدأت الشركة في صناعة الدراجات الهوائية والمركبات ثلاثية العجلات.

كيا EV3 GT موديل 2026

وفي عام 1973، أنتجت كيا أول شاحنة مدمجة لها، وهي شاحنة بريسا، وتبع ذلك في عام 1974 إنتاج أول سيارة ركاب لكيا، والتي كانت أيضًا سيارة بريسا، وذلك مثل بداية أعمالها في صناعة السيارات.

وفي عام 1986 استأنفت كيا إنتاج السيارات واستفادت من شراكتها مع مازدا، التي أنتجت سيارات لكيا للسوق المحلية، وأُنشأت شركة كيا موتورز الأمريكية كشركة مدمجة في الولايات المتحدة في عام 1992.

كيا EV3 GT موديل 2026

وفي عام 1998 أصبحت كيا جزء من مجموعة هيونداي/ كيا للسيارات، وفي عام 2006، وقعت كيا اتفاقية لبناء أول مصنع لها في الولايات المتحدة، والذي بدأ الإنتاج في عام 2009.

وجدير بالذكر ان شركة كيا اليوم إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وتباع سياراتها في 172 دولة. 

كيا EV3 GT موديل 2026 EV3 GT السيارات الـ SUV الرياضية محرك كيا EV3 GT موديل 2026 مواصفات كيا EV3 GT موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

باراسيتامول

بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

تسكين الالم

يسرع الشفاء ويقلل الألم ويمنع الأمراض المزمنة.. اكتشف فوائد زيت الكافور

بالصور

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد