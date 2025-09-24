كيا EV3 GT موديل 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV3 GT موديل 2026 الكهربائية ، وتنتمي EV3 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كيا EV3 GT موديل 2026

محرك كيا EV3 GT موديل 2026

تستمد سيارة كيا EV3 GT موديل 2026 قوتها من محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 81.4 كيلوواط/ساعة، وبها أداء رياضي ملحوظ ، وتأتي EV3 GT بميزات تصميمية خاصة، وقدرات تسارع سريعة، ومدى تشغيل طويل.

كيا EV3 GT موديل 2026

تعمل سيارة كيا EV3 GT موديل 2026 بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وعلى الرغم من أن مدى التشغيل قد ينخفض قليلاً بسبب استهلاك الطاقة للمحركين، إلا أن سعة البطارية الكبيرة تضمن مدى كافي للاستخدام اليومي.

مواصفات كيا EV3 GT موديل 2026

زودت سيارة كيا EV3 GT موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات فريدة وشعارات GT، وبها طاولات انزلاقية.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا في 11 ديسمبر من عام 1944 في كوريا الجنوبية، وفي البداية كانت باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، وبدأت الشركة في صناعة الدراجات الهوائية والمركبات ثلاثية العجلات.

كيا EV3 GT موديل 2026

وفي عام 1973، أنتجت كيا أول شاحنة مدمجة لها، وهي شاحنة بريسا، وتبع ذلك في عام 1974 إنتاج أول سيارة ركاب لكيا، والتي كانت أيضًا سيارة بريسا، وذلك مثل بداية أعمالها في صناعة السيارات.

وفي عام 1986 استأنفت كيا إنتاج السيارات واستفادت من شراكتها مع مازدا، التي أنتجت سيارات لكيا للسوق المحلية، وأُنشأت شركة كيا موتورز الأمريكية كشركة مدمجة في الولايات المتحدة في عام 1992.

كيا EV3 GT موديل 2026

وفي عام 1998 أصبحت كيا جزء من مجموعة هيونداي/ كيا للسيارات، وفي عام 2006، وقعت كيا اتفاقية لبناء أول مصنع لها في الولايات المتحدة، والذي بدأ الإنتاج في عام 2009.

وجدير بالذكر ان شركة كيا اليوم إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وتباع سياراتها في 172 دولة.