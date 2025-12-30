الرئيس الكوري الجنوبي يزور الصين في الفترة من 4 إلى 7 يناير المقبل

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم/ الثلاثاء/ أن الرئيس لي جيه ميونغ سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة سبل لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية.



وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانغ يو-جونغ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إنه من المتوقع أن يغادر "لي" إلى بكين يوم الأحد المقبل لحضور قمة مع "شي"، ثم سيتوجه إلى شنغهاي الثلاثاء قبل أن يعود إلى بلاده يوم الأربعاء المقبل.



وستكون محادثات القمة هي الثانية بين "لي" و"شي" منذ محادثاتهما الأولى في الأول من نوفمبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة غيونغجو بكوريا الجنوبية.