بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

اتخذت مرسيدس بنز مسارًا جديدًا في خطتها للسيارات الصغيرة، بعد أن كان من المقرر أن تحل CLA محل الفئة A كنقطة دخول أساسية إلى العلامة. 

أكدت الشركة أكدت الآن تطوير سيارة مدمجة جديدة أسفل CLA، لتكون البديل المباشر للفئة A مع توقف إنتاجها في عام 2028.

مرسيدس من الفخامة إلى جذب قاعدة أوسع

في البداية، ركزت مرسيدس على تقليص سياراتها الصغيرة لصالح الحصرية، إلا أن انخفاض الأرباح وتراجع الهوامش دفعها لإعادة التفكير. 

أكد الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس أن الشركة تتجه إلى إنتاج أكبر واستهداف عملاء أكثر، حتى وإن كان ذلك يعني الابتعاد عن نهج "الفخامة الخالصة".

ورغم خطط الإلغاء السابقة، أقنعت المبيعات القوية في أوروبا الشركة بالإبقاء على طرازي A-Class هاتشباك وسيدان حتى 2028، مع التحضير لطرح طراز أساسي جديد بأسعار أكثر تنافسية.

أكد “ماتياس جيسن” عضو مجلس إدارة مرسيدس أن السيارة المقبلة ستكون مبنية على منصة MMA مثل CLA، مشيرًا إلى أنها ستكون "طرازًا أساسيًا مهمًا" يجذب العملاء الشباب للعلامة. 

حتى الآن لم يكشف عن شكل الهيكل أو أنظمة الدفع، لكن الترجيحات تشير إلى نسخة معدلة من GLA أو كروس أوفر أصغر حجمًا.

الفئة A باقية.. والفئة B تودع الأسواق

تستمر الفئة A حاليًا بأسعار تبدأ من 34,252 يورو في ألمانيا، بينما يبدأ سعر CLA الكهربائية من 53,066 يورو، ما يجعلها أغلى من الفئة C. 

لذلك يتوقع أن تقدم مرسيدس نسخة هجينة من CLA لتقليل الفجوة السعرية.

وبينما تستعد الشركة لتوسيع قاعدة سياراتها المدمجة، ستتوقف الفئة B نهائيًا في 2026 بعد أكثر من عقدين من الإنتاج.

