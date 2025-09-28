قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

كريم عاطف

يشهد السوق السعودي في السنوات الأخيرة تنوعا متزايدا في خيارات السيارات، مع تزايد الطلب على الطرازات العائلية والمركبات متعددة الاستخدامات، سواء للاستخدام اليومي أو للرحلات الطويلة، وفي ظل هذا التوجه، برزت ماكسوس G50 بلس 2025 كأحد الخيارات المطروحة للعائلات الكبيرة والشركات التي تحتاج إلى وسيلة نقل رحبة تجمع بين العملية والراحة.

وتعكس السيارة ماكسوس ‏G50‎‏ بلس موديل 2025، شخصية الفان العائلية الكبيرة بملامح عصرية وهندسة عملية، تجعلها ملائمة للنقل الجماعي والاستخدام اليومي، ويظهر ذلك من خلال أبعادها الكبيرة وقاعدة عجلاتها الطويلة التي تمنحها حضورا قويا على الطريق. 

وتتوفر السيارة ماكسوس ‏G50‎‏ بلس موديل 2025، ‏بتجهيزات متنوعة تشمل مصابيح أمامية هالوجين أو LED، إضاءة نهارية، جنوط بقياسات مختلفة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية في الفئات العليا تمنحها لمسة فخامة إضافية.

أما المقصورة الداخلية للسيارة ماكسوس ‏G50‎‏ بلس موديل 2025، ‏فهي تعد أبرز نقاط القوة في هذا الطراز، حيث توفر مساحات رحبة ومرونة عالية في ترتيب المقاعد، بما يتناسب مع مختلف الاحتياجات العائلية، وتأتي السيارة بخيارات من سبعة أو ثمانية مقاعد، مع تجهيزات تتنوع بين المقاعد القماشية أو الجلدية، وأنظمة ترفيهية حديثة أبرزها شاشة مقاس 12.3 بوصة تدعم البلوتوث وابل كاربلاي، إضافة إلى نظام صوتي يصل إلى 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي في الفئات الأعلى.

زودت السيارة ماكسوس ‏G50‎‏ بلس موديل 2025، ‏بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 169 حصانا وعزم دوران 285 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي DCT بسبع سرعات مع نظام دفع أمامي، ويتميز هذا المحرك بكفاءته في استهلاك الوقود بمعدل يصل إلى 14.4 كم لكل لتر، ما يجعله مناسبا لرحلات العائلة الطويلة.

و زودت السيارة ماكسوس ‏G50‎‏ بلس موديل 2025، ‏بوسائد هوائية تصل إلى أربع حسب الفئة، إلى جانب أنظمة ABS وEBD وESP، ونظام التحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

فيما يتعلق بالأسعار، تتوفر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية بثلاث فئات مختلفة: Elite، وExecutive، وExecutive Luxury، حيث يبدأ السعر من 60,861 ريال سعودي غير شامل الضريبة، مع اختلافه حسب التجهيزات والمواصفات.

