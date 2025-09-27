قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

كريم عاطف

تعد طرمبة البنزين "مضخة الوقود" من أهم مكونات نظام تغذية المحرك، حيث تتولى مهمة ضخ الوقود من خزان السيارة إلى حجرة الاحتراق بكفاءة وضغط مناسب. 

ومع مرور الوقت، قد تتعرض الطرمبة للتاكل أو التلف، وهو ما يسبب خللا في أداء المحرك أو توقفه الكامل.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 اعراض تدل على تلف طرمبة البنزين، و عند ظهور هذه الأعراض، ينصح بالتوجه فورا لمركز صيانة لفحص ضغط الطرمبة والتأكد من سلامتها، لتفادي أعطال أكبر قد تؤدي إلى توقف السيارة تماما.

1- صعوبة تشغيل السيارة أو تأخر الاستجابة عند تشغيل المحرك، خاصة في الصباح الباكر أو بعد ركن السيارة لفترة طويلة، ويحدث ذلك نتيجة عدم وصول كمية كافية من البنزين إلى غرف الاحتراق.

2- الشعور بتقطيع أثناء السير أو تذبذب في التسارع، حيث يفقد المحرك قوته فجأة ثم يعود للعمل بشكل طبيعي، ما يشير غالبا إلى خلل في ضغط الوقود بسبب ضعف الطرمبة.

3- ملاحظة صوت أزيز قادم من خزان الوقود عند تشغيل السيارة، ويعد هذا مؤشرا على أن الطرمبة تعمل بصوت أعلى من الطبيعي نتيجة إجهاد أو قرب تعطلها.

4- قد تظهر لمبة "Check Engine" على لوحة العدادات، خاصة إذا كانت هناك مشكلة في ضغط الوقود أو أداء الحاقنات المرتبطة بالطرمبة.

5- ضعف في استجابة السيارة عند الضغط على دواسة البنزين، أو فقدان القوة أثناء صعود المرتفعات، وكلها علامات على خلل في تدفق الوقود.

