فيراري Purosangue تخطف الأنظار بتعديلات Keyvany | صور

تعزز Keyvany من تألقها في مجال تعديلات السيارات، بعد أن وضعت لمساتها المميزة على النسخة الايطالية الفريدة Purosangue، والتي تعد من أبرز إصدارات علامة فيراري، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

قوة وأداء فيراري Purosangue المعدلة

حصلت السيارة فيراري Purosangue المعدلة من Keyvany على زيادة في قوة المحرك قدرت بـ 155 حصانًا، و224 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، حيث تقدم السيارة القياسية بمحرك V12 بقوة 725 حصانًا و716 نيوتن متر، لتصل إلى 880 حصانًا، و940 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

فيراري Purosangue المعدلة

تسارع مذهل لسيارة فيراري Purosangue

تصل السيارة فيراري Purosangue بهذه الترقيات إلى سرعة قصوى قدرها 350 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج حوالي 3.3 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

فيراري Purosangue المعدلة

تصميم رياضي معدل من Keyvany

تتمتع السيارة فيراري Purosangue بمظهر رياضي من فئة الـ SUV الفاخرة، ولكن Keyvany جعلت من اطلالتها صورة أكثر تميزًا نسبة للمسات الرياضية، حيث جاءت السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، بعد تغيير الصادم الأمامي، ووضع شبكات متعددة ودعامات الكاربون فيبر.

فيراري Purosangue المعدلة

حصلت السيارة فيراري Purosangue المعدلة من Keyvany على طلاء لامع، وغطاء للمحرك معاد تصميمه، بالإضافة إلى سبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع زيادات جانبية أعلى نطاق العجلات، والتي دعمت بجنوط تعزز من الأداء الرياضي.