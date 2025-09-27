قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيراري Purosangue تخطف الأنظار بتعديلات Keyvany | صور

تعزز Keyvany من تألقها في مجال تعديلات السيارات، بعد أن وضعت لمساتها المميزة على النسخة الايطالية الفريدة Purosangue، والتي تعد من أبرز إصدارات علامة فيراري، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

قوة وأداء فيراري Purosangue المعدلة 

حصلت السيارة فيراري Purosangue المعدلة من Keyvany على زيادة في قوة المحرك قدرت بـ 155 حصانًا، و224 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، حيث تقدم السيارة القياسية بمحرك V12 بقوة 725 حصانًا و716 نيوتن متر، لتصل إلى 880 حصانًا، و940 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تسارع مذهل لسيارة فيراري Purosangue

تصل السيارة فيراري Purosangue بهذه الترقيات إلى سرعة قصوى قدرها 350 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج حوالي 3.3 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تصميم رياضي معدل من Keyvany

تتمتع السيارة فيراري Purosangue بمظهر رياضي من فئة الـ SUV الفاخرة، ولكن Keyvany جعلت من اطلالتها صورة أكثر تميزًا نسبة للمسات الرياضية، حيث جاءت السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، بعد تغيير الصادم الأمامي، ووضع شبكات متعددة ودعامات الكاربون فيبر.

حصلت السيارة فيراري Purosangue المعدلة من Keyvany على طلاء لامع، وغطاء للمحرك معاد تصميمه، بالإضافة إلى سبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع زيادات جانبية أعلى نطاق العجلات، والتي دعمت بجنوط تعزز من الأداء الرياضي.

