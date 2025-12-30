نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.4% خلال 2025.. تفاصيل

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي كان جيدًا ومقبولًا.

وأوضح عبدالمنعم السيد، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.4%، بينما انخفض معدل التضخم إلى 12.5%.

وأكد أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار نسبي.

ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي المصري ارتفع إلى 50.2 مليار دولار خلال عام 2025، في حين شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.