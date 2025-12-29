برلماني: جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال يعزز التنمية المستدامة لصالح الاقتصاد الوطني

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لما تمثله من أهمية كبيرة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى الاجتماعات المتتالية التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الشركات الناشئة في تحقيق خطة الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح تامر عبد الحميد، أن تقديم الدعم اللازم والتسهيلات الضرورية للشركات الناشئة، وتقوية ملف ريادة الأعمال في الابتكارات المختلفة، يساهم في زيادة معدلات النمو، ومن ثم زيادة التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال عضو مجلس الشيوخ: مصر قدمت العديد من المبادرات والتسهيلات لتشجيع ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى القرارات الوزارية التي تستهدف في الأساس، مزيد من الانخراط في هذا الملف.

وأشاد النائب تامر عبد الحميد، بما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن تنظيم لقاء للجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ببعض الشركات لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال، لإزالة كافة العقبات.