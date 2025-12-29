قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
اقتصاد

برلماني: خفض الفائدة يعزز تنافسية الصناعة ويدعم التوسع الإنتاجي

البنك المركزي
البنك المركزي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.


وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن خفض سعر الفائدة ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المصنعين، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض والتمويل، بما يساعد على التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وزيادة الطاقة التشغيلية، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، في ظل انخفاض أعباء التمويل وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، ما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية للدولة.


وأعرب النائب،  عن تفاؤله باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، باعتباره حافزًا قويًا لتجاوز حالة الركود التي تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تنشيط الطلب وتحريك عجلة الإنتاج.


وشدد حليم، على أهمية تفعيل وتوسيع نطاق المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة التي أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية، لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.


وأوضح حليم، أن إعادة تنشيط هذه المبادرات وتسهيل إجراءات الحصول عليها يسهم في تمكين أصحاب المشروعات من مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.


وأكد النائب هاني حليم ، على أمله في أن تتبنى الدولة مزيدًا من السياسات الداعمة والمحفزة، التي تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتحقق التوازن بين ضبط معدلات التضخم ودعم الاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
