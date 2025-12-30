رئيس جامعة الجيزة الجديدة: 414 مليون دولار تكلفة المستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة الجيزة الجديدة، إن فكرة إنشاء الجامعة بدأت بصدور قرار جمهوري عام 2010 بإنشائها كجامعة خاصة مصرية، تقوم على شراكة أكاديمية دولية مع عدد من الجامعات ذات التصنيف العالمي المتقدم، وفي مقدمتها جامعة جونز هوبكنز.

التركيز على القطاع الطبي منذ البداية

وأوضح رئيس جامعة الجيزة الجديدة أن التوجه منذ اللحظة الأولى كان التركيز على القطاع الطبي، من خلال إنشاء كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والصيدلة، مع اشتراط الشريك الدولي إنشاء المستشفى الجامعي قبل قبول الطلاب بفترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا.

مراجعة التكلفة واعتماد نموذج اقتصادي مستدام

وأشار فريد إلى أن الدراسات الأولية قدرت تكلفة إنشاء المستشفى بنحو 414 مليون دولار، قبل إعادة هيكلة المشروع بعد عام 2013، ليصل إلى 225 سريرًا بتكلفة لا تتجاوز 43 مليون دولار، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية دون الإخلال بجودة الخدمة.

تنفيذ المشروع بدعم الدولة

وأضاف أن تنفيذ المشروع جاء بدعم من الدولة، وبمساندة المهندس إبراهيم محلب محافظ الجيزة آنذاك، حيث تم تسليم أول مباني الجامعة في عام 2015، وبدء الدراسة في عام 2016 عقب توقيع شراكات مع عدد من الجامعات الدولية.

دور مجتمعي وخدمات علاجية مجانية

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولت تشغيل مستشفى خدمة مجتمع بمنطقة السيدة نفيسة بطاقة 60 سريرًا، يقدم خدمات علاجية وتشخيصية مجانية بالكامل، ويتردد عليه نحو 150 مريضًا يوميًا.

إمكانات متطورة للمستشفى الجامعي الجديد

وأوضح أن المستشفى الجامعي الجديد يضم 95 سريرًا داخليًا، و24 سرير عناية مركزة، و10 حضانات حديثي الولادة، و7 غرف عمليات، إلى جانب وحدات الغسيل الكلوي، والعلاج الكيماوي، وقسطرة القلب، والطوارئ، والأشعة المتقدمة.

تشغيل تجريبي ناجح وجاهزية كاملة

وأشار فريد إلى أنه تم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، فضلًا عن تنفيذ عشرات عمليات قسطرة القلب، بما يعكس جاهزية المستشفى للتشغيل الكامل.

نموذج متوازن بين التعليم والاستثمار

وشدد رئيس جامعة الجيزة الجديدة على أن المستشفى يعمل وفق نموذج 70% اقتصادي و30% تعليمي، بما يضمن تحقيق عائد استثماري مستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمة تعليمية وعلاجية عالية الجودة.