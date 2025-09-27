ستيلانتس تستدعي أكثر من 123 الف مركبة أمريكية بسبب خطر انفصال قطع التجهيز

استدعت شركة ستيلانتيس 123,396 مركبة اليوم السبت في اعقاب اعلان الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن عطلا في إطارات نوافذ السائق والركاب قد يسبب خطرا على الطريق للمركبات الأخرى، ويزيد من خطر وقوع حادث.

ونقل راديو /لاك/ السويسري عن تقرير الإدارة أن عطلا في إطارات نوافذ السائق والركاب قد لا يكون مثبتا بشكل صحيح، مما قد يسمح بانفصالها.

وأفادت هيئة تنظيم سلامة السيارات بأن عملية الاستدعاء تشمل بعض سيارات كرايسلر جيب واجونير وجيب جراند واجونير موديلات 2022-2024، مضيفة أن هناك حلا قيد التطوير حاليا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة ستيلانتيس تستدعي 164 الف سيارة أمريكية بسبب مشاكل تتعلق باحتمالية انفصال إطارات أبواب السائق والركاب.

