الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ستيلانتس تستدعي أكثر من 123 الف مركبة أمريكية بسبب خطر انفصال قطع التجهيز

استدعت شركة ستيلانتيس 123,396 مركبة اليوم السبت في اعقاب اعلان الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن عطلا في إطارات نوافذ السائق والركاب قد يسبب خطرا على الطريق للمركبات الأخرى، ويزيد من خطر وقوع حادث.
ونقل راديو /لاك/ السويسري عن تقرير الإدارة أن عطلا في إطارات نوافذ السائق والركاب قد لا يكون مثبتا بشكل صحيح، مما قد يسمح بانفصالها.
وأفادت هيئة تنظيم سلامة السيارات بأن عملية الاستدعاء تشمل بعض سيارات كرايسلر جيب واجونير وجيب جراند واجونير موديلات 2022-2024، مضيفة أن هناك حلا قيد التطوير حاليا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة ستيلانتيس تستدعي 164 الف سيارة أمريكية بسبب مشاكل تتعلق باحتمالية انفصال إطارات أبواب السائق والركاب.
 

