محافظ القاهرة: إقامة الأسواق في مختلف أحياء المحافظة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ويرافقهما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بموقف السبتية الجديد، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن إقامة الأسواق فى مختلف أحياء المحافظة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن اختيار موقع السوق بميدان رمسيس – موقف السبتية الجديد يأتي في إطار الحرص على الوصول لأكبر شريحة من المواطنين، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لإنجاح هذه المبادرات التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السوق، والاستفادة من التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.