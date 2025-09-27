أقل من 280 ألف جنيه.. سيارة سيدان موديل 2017 بحالة الفبريكا

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب مقارنة بغيرها من الفئات، حسب بلد المنشأ والتجهيزات، ومن ابرز هذه الإصدارات هي النسخة الصينية انفي، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المفهوم العائلي.

وظهرت السيارة شيري انفي موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 270 ألف جنيه، ولكن ننصح بأهمية متابعة متوسط الأسعار حسب كل فئة وموديل، بالإضافة إلي الكشف الفني الشامل.

شيري انفي

محرك وأداء شيري انفي

زودت السيارة شيري انفي موديل 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 109 حصان و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4500 دورة في الدقيقة.

وتعتمد السيارة شيري انفي موديل 2017 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات يدوي 5 غيار "مانيوال".

تجهيزات شيري انفي

تحتوي السيارة شيري انفي على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، حساسات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

ترتكز السيارة شيري انفي على جنوط 15 بوصة، ومصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وهيكل خارجي من فئة السيدان، مع باقة من التجهيزات الداخلية ابرزها، مكيف هواء، قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.