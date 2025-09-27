قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوجّه بنشر قوات فيدرالية في بورتلاند ويهدد باستخدام "القوة الكاملة"
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقل من 280 ألف جنيه.. سيارة سيدان موديل 2017 بحالة الفبريكا

شيري انفي
شيري انفي
صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب مقارنة بغيرها من الفئات، حسب بلد المنشأ والتجهيزات، ومن ابرز هذه الإصدارات هي النسخة الصينية انفي، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المفهوم العائلي.

وظهرت السيارة شيري انفي موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 270 ألف جنيه، ولكن ننصح بأهمية متابعة متوسط الأسعار حسب كل فئة وموديل، بالإضافة إلي الكشف الفني الشامل.

شيري انفي 

محرك وأداء شيري انفي 

زودت السيارة شيري انفي موديل 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 109 حصان و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4500 دورة في الدقيقة.

وتعتمد السيارة شيري انفي موديل 2017 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات يدوي 5 غيار "مانيوال".

تجهيزات شيري انفي

تحتوي السيارة شيري انفي على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، حساسات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

ترتكز السيارة شيري انفي على جنوط 15 بوصة، ومصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وهيكل خارجي من فئة السيدان، مع باقة من التجهيزات الداخلية ابرزها، مكيف هواء، قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

شيري انفي شيري انفي شيري انفي موديل 2017 سعر  شيري انفي موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

سعر الفضة

الملاذ الآمن: ارتفاع أسعار الفضة في تداولات البورصات العالمية

خلال الاجتماع

الرئيس التنفيذي لـ"إيني": انبهرت بالتزام قطاع الطاقة بمصر بمعايير السلامة

سعر الدولار

اخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 27-9-2025

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد