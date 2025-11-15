قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تحقيقات وملفات

ترك بصمة واضحة كجناح هجومي ..تفاصيل رحلة الراحل محمد صبري مع الكرة المصرية

رباب الهواري

يُعدّ محمد صبري واحدًا من أبرز نجوم الزمالك في تسعينيات القرن الماضي، حيث ترك بصمة واضحة كلاعب جناح هجومي يمتلك المهارة والسرعة والحسم. 

وُلد صبري في بلبيس بمحافظة الشرقية، وهناك بدأ شغفه بكرة القدم في شوارع بلدته قبل أن يلفت الأنظار وينضم إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وفي عام 1993، قرر المدرب الراحل محمود الجوهري تصعيده إلى الفريق الأول، ليبدأ رحلة مليئة بالإنجازات مع القلعة البيضاء. ساهم صبري في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات المحلية والقارية خلال مسيرته الممتدة حتى أوائل الألفية، وتميز بأدواره الحاسمة في صناعة وتسجيل الأهداف. كما ارتدى قميص منتخب مصر وشارك في ثلاث مباريات دولية، إلى جانب خوضه تجربة قصيرة مع نادي الاتحاد السكندري قبل اعتزاله.

ورحل صبري عن عالمنا عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد مسيرة كروية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الزمالك والكرة المصرية.


 مسيرة محمد صبري بعد الاعتزال

بعد اعتزاله عام 2007، اتجه صبري للعمل في مجال التدريب وبدأ من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث كان له دور مهم في تطوير العديد من اللاعبين. واشتهر بمساهمته في اكتشاف موهبة مصطفى فتحي، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الزمالك سابقًا وبيراميدز حاليًا.

كما خاض صبري تجارب تدريبية مع عدد من الأندية المغمورة، ساعيًا إلى نقل خبراته الواسعة إلى الأجيال الجديدة من اللاعبين. وفي السنوات الأخيرة قبل وفاته، اتجه للعمل الإعلامي من خلال قناة الزمالك، حيث قدّم البرنامج الرئيسي «زملكاوي»، وأصبح أحد الوجوه المحبوبة لدى الجمهور بفضل أسلوبه الهادئ وقربه من جماهير النادي.

إنجازات وألقاب محمد صبري

حقق صبري خلال مسيرته مع الزمالك 15 لقبًا بين عامي 1993 و2003، من بينها:


 

  • الدوري المصري: مرتان
  • كأس مصر: مرتان
  • دوري أبطال أفريقيا: 3 مرات
  • كأس السوبر المصري: 3 مرات
  • كأس الكؤوس الإفريقية: مرة
  • السوبر الإفريقي: 3 مرات
  • كأس الأفروآسيوية: مرة


 

محمد صبرى الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

