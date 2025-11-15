متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

تناول الفيتامينات يبدو شيء بسيط، لكن الطريقة الصحيحة والتوقيت المناسب هما العاملان الأساسيان لتستفيد من كل فوائده، كثير من الناس يأخذون الفيتامينات يوميًا لكن لا يحصلون على النتيجة المرجوة لأن الجسم لا يمتصه بشكل كامل إذا تم تناوله في وقت غير مناسب أو مع مشروبات تقلل من امتصاصه.

أفضل وقت لتناول الفيتامين

إليك الطريقة المثالية أوضحتها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

تناول الفيتامين بعد الفطار بحوالي 30 إلى 60 دقيقة

في هذا الوقت تكون المعدة قد بدأت في الهضم والإنزيمات جاهزة لامتصاص الفيتامينات، خاصة الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ك. تناول الفيتامين على معدة فارغة قد يقلل الامتصاص ويسبب اضطرابات في المعدة.

تجنب شرب الشاي لمدة ساعتين بعد الفيتامين

الشاي يحتوي على مادة التانين التي تقلل امتصاص المعادن والفيتامينات، وخاصة الحديد وفيتامينات ب. يمكنك تناول الفيتامين بعد الفطار والانتظار ساعتين قبل شرب الشاي، أو شرب الشاي أثناء الفطار ثم الانتظار ساعتين قبل تناول الفيتامين.

لا تشرب الفيتامين مع القهوة أو الشاي

الماء هو الخيار الأمثل، فهو يساعد على الامتصاص بدون أي تأثير سلبي. الكافيين في القهوة يقلل امتصاص بعض المعادن والفيتامينات المهمة.

تناول الفيتامينات المتعددة بعد الوجبات هذا يحمي المعدة ويزيد من فعالية الامتصاص.

فيتامين سي يمكن تناوله مع الطعام

هو لا يتأثر بالشاي، ويمكن أن يساعد على امتصاص الحديد عند تناوله مع الأكل وليس مع الشاي أو القهوة.

الحديد يُفضل تناوله على معدة شبه فارغة مع عصير برتقال

عصير البرتقال يزيد امتصاص الحديد بشكل كبير.

شرب الماء بكميات كافية يوميًا