تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
بالصور

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أسماء عبد الحفيظ

تناول الفيتامينات يبدو شيء بسيط، لكن الطريقة الصحيحة والتوقيت المناسب هما العاملان الأساسيان لتستفيد من كل فوائده، كثير من الناس يأخذون الفيتامينات يوميًا لكن لا يحصلون على النتيجة المرجوة لأن الجسم لا يمتصه بشكل كامل إذا تم تناوله في وقت غير مناسب أو مع مشروبات تقلل من امتصاصه. 

أفضل وقت لتناول الفيتامين

إليك الطريقة المثالية أوضحتها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

 تناول الفيتامين بعد الفطار بحوالي 30 إلى 60 دقيقة

أفضل وقت لتناول الفيتامين

في هذا الوقت تكون المعدة قد بدأت في الهضم والإنزيمات جاهزة لامتصاص الفيتامينات، خاصة الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ك. تناول الفيتامين على معدة فارغة قد يقلل الامتصاص ويسبب اضطرابات في المعدة.

 تجنب شرب الشاي لمدة ساعتين بعد الفيتامين

الشاي يحتوي على مادة التانين التي تقلل امتصاص المعادن والفيتامينات، وخاصة الحديد وفيتامينات ب. يمكنك تناول الفيتامين بعد الفطار والانتظار ساعتين قبل شرب الشاي، أو شرب الشاي أثناء الفطار ثم الانتظار ساعتين قبل تناول الفيتامين.

 لا تشرب الفيتامين مع القهوة أو الشاي

  • الماء هو الخيار الأمثل، فهو يساعد على الامتصاص بدون أي تأثير سلبي. الكافيين في القهوة يقلل امتصاص بعض المعادن والفيتامينات المهمة.
  •  تناول الفيتامينات المتعددة بعد الوجبات هذا يحمي المعدة ويزيد من فعالية الامتصاص.

 فيتامين سي يمكن تناوله مع الطعام

أفضل وقت لتناول الفيتامين
  • هو لا يتأثر بالشاي، ويمكن أن يساعد على امتصاص الحديد عند تناوله مع الأكل وليس مع الشاي أو القهوة.
  •  الحديد يُفضل تناوله على معدة شبه فارغة مع عصير برتقال
    عصير البرتقال يزيد امتصاص الحديد بشكل كبير.

 شرب الماء بكميات كافية يوميًا

  • الماء يساعد على توزيع الفيتامينات داخل الجسم والتخلص من السموم بشكل أفضل.
  • باتباع هذه الخطوات سيحصل جسمك على أقصى استفادة من الفيتامينات ولن تقل فعاليتها بسبب الشاي أو القهوة.
الفيتامين شرب الشاي تجنب شرب الشاي لمدة ساعتين بعد الفيتامين لا تشرب الفيتامين مع القهوة أو الشاي فيتامين سي يمكن تناوله مع الطعام أفضل وقت لتناول الفيتامين الفيتامينات

