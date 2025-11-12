قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
بالصور

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
آية التيجي

تعتبر الطماطم من الأطعمة الأكثر شيوعًا على الموائد المصرية والعالمية، فهي ليست مجرد مكون أساسي في الطعام، بل تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الطماطم الصحية

وتشير دراسات طبية، إلى أن الطماطم تسهم في تعزيز المناعة، حماية القلب، والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك، ومن أبرز الفوائد:

ـ الطماطم ومضادات الأكسدة:

تحتوي الطماطم على مركب الليكوبين (Lycopene)، أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خصوصًا سرطان البروستاتا.

كما تحتوي على فيتامين C، فيتامين A، والبوتاسيوم لدعم المناعة وصحة العينين والجلد وتنظيم ضغط الدم.

فوائد الطماطم الصحية

ـ الطماطم وصحة القلب:

تناول الطماطم بانتظام يقلل الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد الكوليسترول الجيد (HDL).

مضادات الأكسدة تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات داخل الأوعية الدموية، ما يعزز صحة القلب على المدى الطويل.

فوائد الطماطم الصحية

ـ الطماطم والوقاية من السرطان:

أشارت الدراسات إلى أن الطماطم تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، الرئة، والمعدة، بفضل الليكوبين والفلافونويد.

الطهي الخفيف للطماطم يزيد امتصاص الليكوبين بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بتناولها نيئة.

فوائد الطماطم الصحية

ـ فوائد الطماطم للبشرة والعينين:

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين لنضارة البشرة.

فيتامين A والكاروتينات يحميان العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

فوائد الطماطم الصحية

أضرار محتملة للطماطم

ـ الإفراط في تناول الطماطم قد يسبب حساسية أو يزيد أعراض ارتجاع المريء بسبب طبيعتها الحمضية.

ـ تناولها بكثرة على معدة فارغة قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو اضطراب الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

فوائد الطماطم الصحية

نصائح لتناول الطماطم بشكل صحي

ـ يُفضل تناول الطماطم مطهية جزئيًا لزيادة امتصاص مضادات الأكسدة.

ـ يمكن إضافتها إلى السلطات، العصائر الطازجة، أو الصلصات المنزلية.

ـ اختيار الطماطم الطازجة وتجنب المعلبة المحتوية على الصوديوم العالي أو المواد الحافظة.

فوائد الطماطم الصحية

أسئلة شائعة حول الطماطم

تعتبر الطماطم من الناحية النباتية فاكهة، لكنها تُستخدم كمكون خضار في الطبخ.

وتعتبر الطماطم مفيدة لمرضى السكر، فهي منخفضة السكر والسعرات الحرارية، وتساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم.

وقد تزيد الطماطم الحموضة لدى من يعانون من ارتجاع المريء أو الحموضة المزمنة.

ويمكن تناول الطماطم ليلاً، لكن يفضل تجنب كميات كبيرة قبل النوم لتفادي حرقة المعدة.

فوائد الطماطم الطماطم والمناعة الطماطم وصحة القلب الليكوبين في الطماطم الطماطم والوقاية من السرطان الطماطم للبشرة والعينين أضرار الطماطم نصائح لتناول الطماطم الطماطم للمعدة الطماطم وفقدان الوز

