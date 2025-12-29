قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

بدأت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي، مواصلة الأداء الإيجابي الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس، في ظل تحسن حركة التداولات.

أداء المؤشرات خلال مستهل تعاملات اليوم 

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 41674 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.27% مسجلًا 51313 نقطة، وحقق مؤشر EGX30 للعائد الكلي مكاسب بنسبة 0.26% ليصل إلى 18979 نقطة.

فيما زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.27% ليبلغ 4637 نقطة.

وفيما يخص أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 13135 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.35% مسجلًا 17387 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4521 نقطة، بينما حقق مؤشر تميز زيادة طفيفة بنسبة 0.01% ليغلق عند 21139 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية أداء المؤشرات خلال مستهل تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

خارج متناول محدودي الدخل.. الحكومة تواجه أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية؟

المتهمين

بعد واقعة الهروب من مصحة لعلاج الإدمان.. هذه عقوبة إدارة منشأة صحية بدون ترخيص

مجلس النواب

مطالب برلمانية للمحافظين للحفاظ على إنجازات مبادرة حياة كريمة بالقرى

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد