مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات الاثنين

بدأت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي، مواصلة الأداء الإيجابي الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس، في ظل تحسن حركة التداولات.

أداء المؤشرات خلال مستهل تعاملات اليوم

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 41674 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.27% مسجلًا 51313 نقطة، وحقق مؤشر EGX30 للعائد الكلي مكاسب بنسبة 0.26% ليصل إلى 18979 نقطة.

فيما زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.27% ليبلغ 4637 نقطة.

وفيما يخص أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 13135 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.35% مسجلًا 17387 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4521 نقطة، بينما حقق مؤشر تميز زيادة طفيفة بنسبة 0.01% ليغلق عند 21139 نقطة.