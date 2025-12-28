بورصة عمان تشهد نشاطا ملحوظا بتداولات 12.3 مليون دينار

شهدت بورصة عمان، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 12.3 مليون دينار أردني، بما يعادل تقريبا 17.3 مليون دولار أمريكي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 10.3 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 4124 عقدًا.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليصل إلى 3600 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.97%، بدعم من أداء إيجابي لعدد من القطاعات، إذ صعد الرقم القياسي لقطاع القطاع المالي بنسبة 1.41%، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، فيما حقق قطاع الصناعة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%.



وعلى صعيد أداء الشركات، وبمقارنة أسعار الإغلاق لـ118 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 46 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.