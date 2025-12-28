قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
بورصة عمان تشهد نشاطا ملحوظا بتداولات 12.3 مليون دينار

بورصة عمان
بورصة عمان
أ ش أ

شهدت بورصة عمان، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 12.3 مليون دينار أردني، بما يعادل تقريبا 17.3 مليون دولار أمريكي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 10.3 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 4124 عقدًا.


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليصل إلى 3600 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.97%، بدعم من أداء إيجابي لعدد من القطاعات، إذ صعد الرقم القياسي لقطاع القطاع المالي بنسبة 1.41%، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، فيما حقق قطاع الصناعة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%.


وعلى صعيد أداء الشركات، وبمقارنة أسعار الإغلاق لـ118 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 46 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.

