بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 5.47 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8983.54 نقطة، إذ جرى تداول نحو 154 مليون سهم عبر 11 ألفا و752 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 42.1 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 46.59 نقطة بما نسبته 0.56% ليصل إلى مستوى 8323.10 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 74 مليون سهم من خلال 6312 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 15 مليون دينار كويتي.



بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 4.27 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 9591.48 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 79 مليون سهم عبر 5440 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 27.1 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 54.47 نقطة بما نسبته 0.63% ليصل إلى مستوى 8754.76 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 49 مليون سهم عبر 3793 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.3 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تمدين أ" و"امتيازات" و"أصول" و"بيت الطاقة" و"الإعادة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "وطنية م ب" و"تحصيلات" و"ع عقارية" و"ورقية" و"اكتتاب" الأكثر انخفاضا.

