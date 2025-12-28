ختام تعاملات الأحد| اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية .. البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع:

-البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد.

-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت.

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا.

سيطر اللون الأخضر علي مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ ارتفعت بورصات مصر والكويت والبحرين والأردن، وتراجعت قطر ومسقط والسعودية.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025، عدا سوق المال الإماراتي الذي يستأنف تداولاته غدا الإثنين، بعد إجازة رسمية يومي السبت والأحد.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 5.47 نقطة، بنسبة 0.06 %، ليبلغ مستوى 8983.54 نقطة.

وتم تداول 154.6 مليون سهم عبر 11752 صفقة نقدية بقيمة 42.18 مليون دينار كويتي "نحو 128.6 مليون دولار أمريكي".

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 46.59 نقطة بنسبة 0.56%، ليبلغ مستوى 8323.10 نقطة، من خلال تداول 74.8 مليون سهم عبر 6312 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار "نحو 45.7 مليون دولار".

وانخفض مؤشر السوق الأول 4.27 نقطة بنسبة 0.04%، ليبلغ مستوى 9591.48 نقطة من خلال تداول 79.7 مليون سهم عبر 5440 صفقة، بقيمة 27.16 مليون دينار، "نحو 82.8 مليون دولار".

في موازاة، ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 54.47 نقطة بنسبة 0.63 %، ليبلغ مستوى 8754.67 نقطة من خلال تداول 49.5 مليون سهم عبر 3793 صفقة نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار، "نحو 34.4 مليون دولار".

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,068.35 بارتفاع وقدره 3.45 نقاط عن معدل الإقفال السابق.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,030.80 بارتفاع وقدره 2.82 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و303 آلاف و435 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 714 ألفًا و536 دينارًا بحرينيًا نُفِّذَت من خلال 105 صفقات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.97%، لتصل إلى مستوى (3600.45) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4124 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 5940.46 نقطة، منخفضا بمقدار 15.87 نقطة وبنسبة 0.26 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5956.33 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 37 مليونا و840 ألفا و464 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 6%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 40 مليونا و264 ألفا و404 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.131 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.17 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضا بمقدار 109.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 10416.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال سعودي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 136 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 234 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، منخفضا بمقدار 186.91 نقطة، ليصل إلى مستوى 23244.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17.2 مليون ريال، وتجاوزت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 37.95 نقطة، أي بنسبة 0.35 %، ليصل إلى مستوى 10763.270 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 68 مليونا و768 ألفا و164 سهما، بقيمة 182 مليونا و351 ألفا و587.008 ريال، عبر تنفيذ 7944 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و323 مليونا و80 ألفا و240.512 ريال، مقارنة بـ646 مليارا و841 مليونا و854 ألفا و669.454 ريال في الجلسة السابقة.