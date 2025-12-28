البورصة تعتمد نهجا تشاركيا في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة

أفادت البورصة بأنها قامت بتوجيه استقصاء إلى شركات السمسرة الأعضاء بهدف استطلاع آرائهم بشأن مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، ودراسة الآثار التشغيلية والفنية المرتبطة به.

موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح

حيث أوضحت البورصة أن نتائج الاستقصاء أسفرت عن موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح، مؤكدة أنه سيتم، في ضوء هذه النتائج، عرض المقترح ونتائج الاستقصاء لمناقشتها بصورة تفصيلية ودراسة مدى إمكانية تنفيذه من عدمه.

وأضاف الدكتور عزام رئيس البورصة المصرية أن هذا يأتي مع مراعاة الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق كفاءة منظومة التداول وحماية مصالح جميع المتعاملين، وفي إطار نهج تشاركي يشرك أطراف السوق في عملية اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها وحماية مصالح المتعاملين.