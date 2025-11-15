إحالة مسؤولين في 4 جمعيات زراعية إلى النيابة العامة لهذا السبب

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 273 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتى 13 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع، تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه عطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، شركة "الأولي للبذور" (أولي سيدز)، التي تعد كبرى الشركات الأردنية الرائدة في مجال إنتاج التقاوي، كما افتتح وزير الزراعة، ومحافظ الجيزة، فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، والذي يقام لأول مرة بمحافظة الجيزة.

وترأس "فاروق"، الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، من ممثلي الجهات البحثية والوزارات المعنية، حيث يأتي هذا الاجتماع تزامنًا مع احتفالات المركز بمرور 75 عامًا على إنشائه، كما عقد الوزير ، لقاءا رفيع المستوى مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي

وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، كما أعلن رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة

كما أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم حتى الآن تحصين ما يزيد على 2.2 مليون رأس ماشية، بإجمالي جرعات تجاوز 4.4 مليون جرعة من لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المحافظات، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 774 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، أولى "قوافل التنمية الزراعية الشاملة" من مركز العدوة محافظة المنيا، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحت شعار “معاك في الغيط.. معًا نحصد الخير، كما نظمت الوزارة، أكثر من 2300 نشاط إرشادي متنوع لدعم أكثر من 61 ألف مزارع خلال اكتوبر ضمن مبادرة "البحوث الزراعية" لتفعيل المراكز الإرشادية، كما شهدت الوزارة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توحيد الجهود الإرشادية بكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة

بينما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات المرور المكثفة لمتابعة أسواق الماشية في عدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من استقرار الوضع الوبائي للماشية والاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، ثلاث قوافل بيطرية مجانية في نطاق قرى منية السباع، والأحراز، واحدى القرى بالخانكة بمحافظة القليوبية، بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

فيما شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية الذي يُعقد في مكتبة الاسكندرية تحت عنوان “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، شهادتي المواصفتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الرابع على التوالي

ونظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة بيطرية إرشادية وتوعوية مكثفة، بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوية البيطرية، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملات المرور والمتابعة الميدانية لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات، كذلك كثف مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده بإنهاء المفاوضات على التعاقد على المحاصيل البستانية، وإطلاق مبادرات للتوسع في المحاصيل الزيتية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم منظومة الزراعة التعاقدية وتحقيق الاستدامة الزراعية وتشجيع المزارعين.

وشاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في جلسة حوارية بالمؤتمر الدولى السنوى السابع للمعامل (صحة واحدة) ، المنظم من وزارة الصحة المصرية، كما استقبل المعمل عدد من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية وأنشطة المعمل المختلفة، كذلك شارك في الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائى (الكودكس) والمنظمة بالتعاون بين كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، كما بلغ إجمالى عدد العينات 8000 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.