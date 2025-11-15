قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

محمد غالي

أسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها عدد كبير من الناس، و يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، مدعوما بتواصل التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وهو ما انعكس بوضوح على حركة التداول المحلية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويعطي المواطنون والمستثمرون اهتماما كبيرا بالذهب باعتباره من أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانا، وقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية 

العيار    سعر  البيع          سعر  الشراء  

عيار 24    6265 جنيه     6230 جنيه
عيار 22   5740 جنيه      5710 جنيه
عيار 21   5480 جنيه      5450 جنيه
عيار 18   4695 جنيه     4670 جنيه
عيار 14   3655 جنيه     3635 جنيه
عيار 12   3130 جنيه     3115 جنيه
الأونصة   194795 جنيه   193730 جنيه 
الجنيه الذهب  43840 جنيه  43600 جنيه  
الأونصة بالدولار  4080.95 دولار  


أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع خبراء الاقتصاد التراجع الأخير في الأسعار إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها:

تحركات الأونصة في البورصات الدولية، باعتبارها المؤشر الأساسي للسوق المصرية.
سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب؛ فارتفاعه يؤدي عادة لانخفاض أسعار المعدن النفيس.
قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الإقبال على الذهب كونه أصلا لا يحقق عائدا، بينما يعزز خفضها الطلب عليه.
التضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وحجم الطلب العالمي على الذهب.

ويؤكد محللو الأسواق أن السياسة النقدية العالمية تبقى العامل الأكثر تأثيرا في حركة الأسعار، حيث ينعكس أي تغيير في الفائدة أو تحركات العملات بسرعة على السوقين العالمي والمحلي.

ولا يزال عيار 21 الأكثر تداولا في مصر لتوازنه بين السعر والجودة، بينما يميل المستثمرون إلى عيار 24 لارتفاع نقائه، ويحظى عيار 18 بإقبال كبير بين الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويتوقع الخبراء استمرار التحركات المتباينة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات الاقتصادية والإقليمية عاملا داعما للذهب كملاذ آمن.

الذهب عالميا يقترب من حاجز 4000 دولار للأونصة

تسجل الأسعار العالمية للذهب ارتفاعا تدريجيا اقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، وذلك وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بشأن الفائدة.

ورغم أن الفيدرالي قد أعلن خفضا جديدا للفائدة الأسبوع الماضي، فإن تصريحات رئيسه جيروم باول التي لمح فيها إلى احتمال أن يكون هذا الخفض هو الأخير خلال 2025، قللت من توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي، مما أدى إلى هدوء نسبي في الأسعار العالمية وانعكس ذلك مباشرة على السوق المصرية.

سوق الذهب في مصر اليوم

يرى المتعاملون أن التراجع الطفيف الأخير يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل متابعة السوق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة الخاصة بالتضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، وهي عوامل ستحدد بشكل واضح اتجاهات الذهب خلال الفترة القادمة محليا وعالميا.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع المحللون أن يشهد الذهب تحركات متذبذبة على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون استمرار جاذبيته كأداة ادخارية واستثمارية.

كما أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم العالمي يدفعان كثيرين إلى زيادة مقتنياتهم من الذهب، ما قد يرفع الطلب محليا في الفترة المقبلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أي إشارات من الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت الفائدة أو خفضها مجددا ستنعكس سريعا على الأسعار العالمية، وقد تعيد الذهب إلى مسار صعودي يتجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة، الأمر الذي يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات السوق.

