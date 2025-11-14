أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.





أزمة إيقاف الهواتف بسبب الرسوم الجمركية تطال 51 ألف جهاز في أكتوبر

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر أزمة متصاعدة خلال الأسابيع الماضية بعد إيقاف تشغيل نحو 51 ألف هاتف محمول في شهر أكتوبر، على خلفية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج بأثر رجعي.أمطار بـ 7 مناطق اليوم وقد تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن المفاجأة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.





ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قد تشهد أمطار على مدار اليوم، لكن الامطار قد تكون خفيفة.





عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.





المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة

أعلن الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف، رصد عدد من السلوكيات السلبية من قِبل بعض الزائرين داخل المتحف المصري الكبير خلال الأيام الماضية، وذلك مع تزايد الإقبال الجماهيري على المتحف عقب افتتاحه الرسمي.





البرهان: لا نهاية للحرب إلا بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع

أعلن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة.





الصحة العالمية: السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





التفاصيل الكاملة لولادة أول طفل بالعالم باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، تفاصيل ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي