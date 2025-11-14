التفاصيل الكاملة لولادة أول طفل بالعالم باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، تفاصيل ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال إن التكنولوجيا قد تصل بنا إلى أماكن بعيدة، وأن تلك العملية من ضمن العمليات التي تتم عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجراحة عن بعد وصلت لـ تطورات غير مسبوقة، وأن حالة ولادة الطفل بالذكاء الاصطناعي تمت عن بعد من نيورك للمكسيك فهذا يوضح التقدم الكبير.

ولفت إلى أنه بعد ولادة الطفل يؤكد التقدم الكبير، وأن الذكاء الاصطناعي قادم بقوة، وأن ذلك لن يكون له تأثير بالسلب على الطبيب، لكن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعد للطبيب.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحصل على وظيفة الطبيب، لكن يجعل عمله أعلى كفاءة، وبدلا من عمل 10 لـ 15 عملية جعله ينفذ عمليات أكثر، لآن الذكاء الاصطناعي يسرع العمليات.

وأوضح أنه لا يمكن إلغاء كامل للعنصر البشري، وأن هناك أطباء تتعلم طريق عمل العمل بالذكاء الاصطناعي.