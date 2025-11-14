البرهان: لا نهاية للحرب إلا بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع

أعلن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة.



وأضاف البرهان من السريحة، خلال عاجل عبر القاهرة الإخبارية، أننا سنواصل القتال ضد ميليشيا الدعم السريع، ولا نهاية للحرب إلا بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت المنظمة، أنّ 40% فقط من المنظومة الصحية تعمل في السودان.

وعرضت القاهرة الإخبارية، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال إن الفظائع في الفاشر بـ السودان تعد أشد الجرائم خطورة.

وأضاف أنه يجب حماية المدنيين في الفاشر السودانية، ونحذر من تصاعد العنف في كردفان بالسودان.

ولفت إلى أن القصف والحصار يجبر السكان في كردفان على النزوح.



