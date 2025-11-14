أمطار بـ 7 مناطق اليوم وقد تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن المفاجأة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات الجوية، وأن البلاد من مساء أمس وهناك بعض المحافظات الساحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك أمطارا على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتقدمت الأمطار للدلتا، وأن هذه الأمطار كانت بعد توقعات هيئة الأرصاد بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت أن فرص الأمطار موجودة اليوم على بعض المحافظات، وأن الأمطار ستكون متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تكون رعدية في بعض الأماكن.

أمطار على 7 مناطق اليوم

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون على محافظات الإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد ومناطق يشمال سيناء، وأن الأمطار قد تصل للقاهرة لكن بعد الظهيرة، وأن الأمطار بالقاهرة ستكون أضعف من التي ستكون على المدن الساحلية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18