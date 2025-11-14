الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية( الإسكندرية - مطروح ) ومحافظات شمال الوجه البحري ( البحيرة وكفر الشيخ ) يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة كما يصاحبها ضربات الرعد والبرق .

ومن المتوقع تقدم السحب الرعدية لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18