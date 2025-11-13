تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع غدا فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية- دمياط - بورسعيد- شمال سيناء).

إضافة إلى فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من ( مطروح- العلمين - المنوفية - الشرقية الإسماعيلية-السويس) ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من ( القاهرة الكبرى - شمال الصعيد - خليج السويس - وسط وجنوب سيناء) وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

كما تننشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين

واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل ( مطروح - العلمين- الإسكندرية بلطيم - دمياط- بورسعيد) وارتفاع الأمواج من (3:2.5) متر.

ومن المتوقع أيضاً تكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا و على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

تنويه هام من الأرصاد

قد يصاحب السحب الرعدية ( بنسبة حدوث ٣٠٪؜تقريباً) الأتى

-قد تتشكل السيول على مناطق من شمال سيناء

-تساقط لحبات البرد على بعض المناطق

-نشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية

-ضربات برق ورعد على بعض المناطق

-و الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 23 درجة.



