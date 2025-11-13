"حالة الطقس غير مستقرة".. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، وغد الجمعة.

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا عاجلاً لمحافظة الإسكندرية، محذرة من استمرار تدفق الخلايا الرعدية التي تضرب مناطق متفرقة من المحافظة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، وتكون الذروة مع تقدم الوقت وحتى ساعات الليل، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الجمعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الأرصاد المواطنين ونصحتهم بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أن الحالة الجوية المصاحبة للأمطار تتضمن ظواهر عنيفة، وخاصة البرق والرعد الذي يضرب بعض المناطق، وتكون الرياح الهابطة الشديدة التي تتشكل أسفل السحب الرعدية، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة وحركة المرور، إضافة الي تساقط حبات (البَرَد) أحيانًا على بعض المناطق، ما يزيد من شدة التأثير على الطرق والمزروعات.

الأمطار الرعدية تتجه نحو البحيرة وكفر الشيخ



وأشارت الأرصاد إلى أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ ستكونان على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة ومع تقدم الوقت.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المعرضة للأمطار أو تجمعات المياه، وتأمين المنقولات القابلة للتطاير، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات خلال فترات الرياح الشديدة.

إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها