أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
أخبار البلد

"حالة الطقس غير مستقرة".. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، وغد الجمعة.

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا عاجلاً لمحافظة الإسكندرية، محذرة من استمرار تدفق الخلايا الرعدية التي تضرب مناطق متفرقة من المحافظة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، وتكون الذروة مع تقدم الوقت وحتى ساعات الليل، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الجمعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الأرصاد المواطنين ونصحتهم بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أن الحالة الجوية المصاحبة للأمطار تتضمن ظواهر عنيفة، وخاصة البرق والرعد الذي يضرب بعض المناطق، وتكون الرياح الهابطة الشديدة التي تتشكل أسفل السحب الرعدية، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة وحركة المرور، إضافة الي تساقط حبات (البَرَد) أحيانًا على بعض المناطق، ما يزيد من شدة التأثير على الطرق والمزروعات.

الأمطار الرعدية تتجه نحو البحيرة وكفر الشيخ
 

وأشارت الأرصاد إلى أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ ستكونان على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة ومع تقدم الوقت.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المعرضة للأمطار أو تجمعات المياه، وتأمين المنقولات القابلة للتطاير، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات خلال فترات الرياح الشديدة.

إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار
- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل
-  يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام
- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها

