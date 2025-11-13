"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى بداية نمو السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب غرب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم قد يصاحبها سقوط أمطار ومن المتوقع تقدمها لباقى أنحاء القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت .

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

ومع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وخاصة شمال الوجه البحرى (البحيرة- كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تزيد حدة الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية

_ السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار

_ مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل

_ يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام

_ تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها

_ القيادة بحذر على الطرق وإضاءة الكشافات

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، خلال حالة الطقس، كالآتي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة