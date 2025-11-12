شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

حذرت هيئة الأرصاد من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد ، حيث متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح -العلمين- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، تمتد مساءً إلى مناطق من ( الدقهلية-دمياط -بورسعيد).

وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية)، وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

وفرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المتوقع أيضاً تكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا و على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية



تنويه هام:

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 30٪؜ تقريباً) الأتى

-تساقط لحبات البرد على بعض المناطق

-نشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية

-ضربات برق ورعد على بعض المناطق



إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية

_ السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار

_ مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل

_ يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام

_ تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها

_ القيادة بحذر على الطرق وإضاءة الكشافات



