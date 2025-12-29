بوتين يطالب القادة العسكريين بمواصلة العملية الخاصة بالسيطرة على زابوريجيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب القادة العسكريين بمواصلة العملية الخاصة في أوكرانيا للسيطرة على زابوريجيا.

وقال الكرملين اليوم إنه ينبغي على أوكرانيا سحب قواتها من الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه من دونباس إذا كانت تريد السلام، وإذا لم تتوصل كييف إلى اتفاق فإنها ستخسر المزيد من الأراضي.

وتحدث بوتين وترامب أمس قبل اجتماع ترامب في ميامي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه من المقرر إجراء مكالمة أخرى قريباً جداً.