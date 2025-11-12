قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجارات عنيفة بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوب لبنان
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

تشهد حالة الطقس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، حيث متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ً.

أمطار غزيرة تضرب المحافظات

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق الأمطار، تكون على هذه المناطق:

– فرص أمطار  متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح -العلمين- الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ).

أمطار رعدية وشبورة 

وتمتد مساءً إلى مناطق من ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، بينما تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية)، وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، ومن المتوقع أيضاً تكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا و على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قد يصاحب السحب الرعدية  ( بنسبة حدوث ٣٠٪؜تقريباً)، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، واضرابات وبرق ورعد على بعض المناطق.

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة والأشجار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، كالتالي:

ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
عدم ملامسة أعمدة الإنارة
يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار
عند قيادة السيارة أثناء الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.

عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس غدا

حسين فهمي
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
