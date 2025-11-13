تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على (الإسكندرية- البحيرة - وكفر الشيخ - ومناطق من الساحل الشمالى ).

كما يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد قائلة: يجب توخى الحذر من ضربات البرق والرعد.

ومن المتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية للوجه البحرى مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

تعرضت الإسكندرية، مساء اليوم، لموجات متتالية من البرق والرعد مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مع هطول الأمطار الغزيرة ورياح شديدة، مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات، وذلك قبل موعد نوة "أنواء المكنسة".

درجات الحرارة غدا الجمعة في القاهرة والمحافظات



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18