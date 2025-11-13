قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية غدا

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء وحلايب والشلاتين على فترات متقطعة، فيما يسود نشاط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة وخليج السويس يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 33 23

المدينة 29 18

الرياض 29 18

المنامة 29 23

أبوظبي 32 21

الدوحة 30 22

الكويت 29 19

دمشق 19 10

بيروت 21 17

عمان 16 11

القدس 15 12

غزة 21 18

بغداد 30 19

مسقط 29 21

صنعاء 24 07

الخرطوم 34 21

طرابلس 25 16

تونس 27 14

الجزائر 24 15

الرباط 23 15

درجات الحرارة في عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 00

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 25 09

نيودلهي 25 13

جاكرتا 32 24

بكين 16 00

كوالالمبور 32 24

طوكيو 19 11

أثينا 20 09

روما 21 12

باريس 18 09

مدريد 15 09

برلين 12 05

لندن 13 10

مونتريال 03 03-

موسكو 08 01

نيويورك 10 02

واشنطن 15 02

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 23 10

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

