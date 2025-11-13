حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء وحلايب والشلاتين على فترات متقطعة، فيما يسود نشاط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة وخليج السويس يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 33 23

المدينة 29 18

الرياض 29 18

المنامة 29 23

أبوظبي 32 21

الدوحة 30 22

الكويت 29 19

دمشق 19 10

بيروت 21 17

عمان 16 11

القدس 15 12

غزة 21 18

بغداد 30 19

مسقط 29 21

صنعاء 24 07

الخرطوم 34 21

طرابلس 25 16

تونس 27 14

الجزائر 24 15

الرباط 23 15

درجات الحرارة في عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 00

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 25 09

نيودلهي 25 13

جاكرتا 32 24

بكين 16 00

كوالالمبور 32 24

طوكيو 19 11

أثينا 20 09

روما 21 12

باريس 18 09

مدريد 15 09

برلين 12 05

لندن 13 10

مونتريال 03 03-

موسكو 08 01

نيويورك 10 02

واشنطن 15 02

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 23 10