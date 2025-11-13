شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد”، في تغطيته لحالة الطقس اليوم، الخميس، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الآتي:

يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح (من الرابعة حتى التاسعة تقريبًا)، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

ظهور سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف؛ كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 27° مئوية، والصغرى 20° مئوية.

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 18° مئوية.

أسوان: العظمى 34°، الصغرى 21° مئوية.

نصحت الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.