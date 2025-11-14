قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

 الظواهر الجوية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء وحلايب والشلاتين على فترات متقطعة، فيما يسود نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة . 
 

البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاهة الرياح السطحية شمالية غربية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وخليج السويس معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية .


May be an image of map and text that says 'MALGR HECA HEGN HEDF Valid ΜA - Cairo RGB Dust Meteosat-11 16:35 RGBDuot.Meteosat11,16:35Thu1 Thu 13 UTC on on 13 Nov 2025'
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 16 
العاصمة الإدارية 24 15 

6 أكتوبر 24 15 
بنها 23 16 
دمنهور 23 16 
وادي النطرون 22 15 
كفر الشيخ 22 15 
المنصورة 23 16 
الزقازيق 23 16 
شبين الكوم 22 15 
طنطا 22 15 
دمياط 22 16 
بورسعيد 23 17 
الإسماعيلية 25 16 
السويس 24 16 
العريش 22 16 
رفح 21 15 
رأس سدر 24 16 
نخل 22 14 
كاترين 18 10 
الطور 24 16 
طابا 22 14 
شرم الشيخ 26 18 
الإسكندرية 23 17 
العلمين 22 16 
مطروح 22 16 
السلوم 21 14 
سيوة 23 13 
رأس غارب 24 16 
الغردقة 25 17 
سفاجا 25 18 
مرسى علم 27 18 
الشلاتين 30 21 
حلايب 26 22 
أبو رماد 28 21 
رأس حدربة 26 22 
الفيوم 24 15 
بني سويف 24 15 
المنيا 25 14 
أسيوط 25 14 
سوهاج 26 16 
قنا 26 16 
الأقصر 27 17 
أسوان 27 18 
الوادي الجديد 26 17 
أبوسمبل 27 18 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 33 23
المدينة 29 18
الرياض 29 18
المنامة 29 23 
أبوظبي 32 21 
الدوحة 30 22 
الكويت 29 19
دمشق 19 10 
بيروت 21 17 
عمان 16 11 
القدس 15 12 
غزة 21 18
بغداد 30 19 
مسقط 29 21 
صنعاء 24 07 
الخرطوم 34 21 
طرابلس 25 16 
تونس 27 14
الجزائر 24 15 
الرباط 23 15 
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- 

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 11 00
إسطنبول 17 07
إسلام آباد 25 09
نيودلهي 25 13 
جاكرتا 32 24 
بكين 16 00 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 19 11 
أثينا 20 09 
روما 21 12 
باريس 18 09 
مدريد 15 09 
برلين 12 05
لندن 13 10
مونتريال 03 03-
موسكو 08 01 
نيويورك 10 02
واشنطن 15 02
نواكشوط 33 23 
أديس أبابا 23 10 ​

الأرصاد طقس الظواهر الجوية البرد أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ترشيحاتنا

حكم الرشوة

أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد