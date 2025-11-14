ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قد تشهد أمطار على مدار اليوم، لكن الامطار قد تكون خفيفة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن بعض محافظات شمال الصعيد، قد تشهد أمطار اليوم، فهناك أكثر من منطقة قد تشهد أمطار لكن بشكل متقطع.

وأضافت أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فهناك انخفاضات بقيم درجات الحرارة، وتحديدا في الساعات الصباحية والوقت المتأخر من الليل.

وكشفت عن أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 لـ 23 درجة، وفي فترة الليل تكون بين 16 إلى 17 درجة، فهناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح، وأن الرياح سيكون معها اتربة ورمال مثارة على محافظات الصعيد والبحر الأحمر، وأن اليوم هي ذروة التقلبات الجوية وأن تلك الذروة مستمرة لنهاية اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18