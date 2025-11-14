المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة

أعلن الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف، رصد عدد من السلوكيات السلبية من قِبل بعض الزائرين داخل المتحف المصري الكبير خلال الأيام الماضية، وذلك مع تزايد الإقبال الجماهيري على المتحف عقب افتتاحه الرسمي.

وأوضح معوض، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الإقبال الكبير من المصريين والعرب والأجانب دفع إدارة المتحف إلى تشديد نظام الحجز المسبق خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، لضمان تنظيم عملية دخول الزوار.

وأشار إلى أن المخالفات التي رصدت شملت رفع الصوت، مخالفة مسارات الزيارة، استخدام معدات تصوير تعيق الحركة، ومحاولات لمس القطع الأثرية، مؤكداً أن هذه التصرفات فردية ولا تعبر عن الجمهور المصري.

وشدد على أن إدارة المتحف تفرض تعليمات واضحة معمول بها في كافة المتاحف العالمية، من بينها الحفاظ على الهدوء، عدم لمس الآثار، منع إدخال الأطعمة والمشروبات، والسماح بالتصوير الشخصي فقط دون معدات كبيرة أو عصا السيلفي.