حائز نوبل: أتطلع لزيارة المتحف المصري الكبير والأهرامات غدًا

أعرب الدكتور ألفين روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، عن سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا تطلعه لزيارة المتحف المصري الكبير غدًا، وكذلك منطقة الأهرامات، بعد أن قام أمس بزيارة متحف الحضارة المصرية، وقال روث: "أتمنى زيارة المتحف الكبير غدًا والأهرامات، واستمتعت كثيرًا بزيارة متحف الحضارة أمس".

أنظمة المطابقة بين المتبرعين

وأشار الدكتور ألفين روث، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن سوق زراعة الأعضاء لا يمكن التعامل معه وفق قواعد المنافسة التقليدية، نظرًا لحساسية هذا المجال وتعقيداته الطبية والأخلاقية، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا لتحسين أنظمة المطابقة بين المتبرعين والمرضى لضمان أفضل نتائج ممكنة.

حاصد جائزة نوبل للاقتصاد

وأكد الدكتور ألفين روث، حاصد جائزة نوبل للاقتصاد أن هذا النهج يمكن تطبيقه أيضًا في مجالات طبية أخرى، بما يضمن استفادة أكبر من التطور العلمي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة وكفاءة للموارد الطبية.