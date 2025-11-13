حائز نوبل: ساعدنا في تطوير برنامج تكنولوجي لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين

أكد الدكتور ألفين روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، أهمية إطلاق ميثاق القاهرة لزراعة الأعضاء، مشيدًا باهتمام الدولة المصرية المتزايد بتعزيز هذا المجال الحيوي، خاصة في ما يتعلق بتوسيع فرص منح الأعضاء والاستفادة من المانحين.

زيادة متوسط الأعمار

وأوضح ألفين روث، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك روابط وثيقة بين الاقتصاد والطب، مشيرًا إلى أن التعاون بين المجالين يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط الأعمار، مضيفًا أن فريقه ساعد في تطوير برنامج تكنولوجي لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيع الأعضاء.

وأضاف العالم الحاصل على نوبل ألفين روث، أن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين وعلى مدة حياتهم المتوقعة، مشددًا على أن ذلك ينطبق على مصر أيضًا، وأنه "لا يوجد تضارب بين الاقتصاد والطب بل تكامل يخدم المجتمع".