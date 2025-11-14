سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

يشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعا باستمرار التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة الأسعار في السوق المحلية.

ويهتم المواطنون والمستثمرون بالذهب كونه أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانا وقدرة على حماية القيمة الشرائية للأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية

العيار            سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24           6395 جنيها      6360 جنيها   
عيار 22           5860 جنيها      5830 جنيها   
عيار 21           5595 جنيها      5565 جنيها   
عيار 18           4795 جنيها      4770 جنيها   
عيار 14           3730 جنيها      3710 جنيهات   عيار 12           3195 جنيها      3180 جنيها   
الأونصة           198885 جنيها    197820 جنيها 
الجنيه الذهب      44760 جنيها     44520 جنيها  
الأونصة بالدولار  4173.37 دولار .             

أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع خبراء الاقتصاد التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات الدولية لكونها المؤشر الرئيسي الذي تعتمد عليه السوق المصرية. كما يلعب سعر صرف الدولار دورا محوريا، إذ تربطه علاقة عكسية بالذهب؛ فارتفاع الدولار عادة ما يقود إلى انخفاض أسعار المعدن النفيس والعكس صحيح.

وتؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى خصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر في حركة الأسعار، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الإقبال على الذهب باعتباره أصلا لا يحقق عائدا، بينما يعزز خفضها الطلب عليه كملاذ آمن.

كما تساهم معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي في تحديد اتجاهات الأسعار.

ويؤكد محللو أسواق المال أن السياسة النقدية العالمية تبقى العامل الأكثر تأثيرا، حيث تنعكس أي تغييرات في أسعار الفائدة أو تحركات العملات سريعا على السوقين العالمية والمحلية.

ولا يزال الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا بين المصريين لتوازنه بين الجودة والسعر، فيما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع نقائه، بينما يحظى عيار 18 بإقبال الشباب نظرا لأشكاله المتنوعة وانخفاض تكلفته.

ويتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار في تسجيل تحركات متباينة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القرارات الدولية بشأن الفائدة والتوترات الاقتصادية والإقليمية التي تعزز مكانة الذهب كأحد الأصول الآمنة.

الذهب عالميا يقترب من حاجز 4000 دولار للأونصة

تشهد الأسعار العالمية للذهب ارتفاعا تدريجيا يقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن النفيس وسط ترقب شديد لقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة حول أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي قد أعلن خفضا جديدا للفائدة الأسبوع الماضي، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول الذي أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال 2025حدت من توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي، مما أدى إلى هدوء نسبي في الأسعار العالمية، وانعكس ذلك بدوره على السوق المصرية.

  سوق الذهب في مصر اليوم

يشير متعاملون في سوق الذهب إلى أن التراجع الطفيف في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة الخاصة بالتضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، والتي تمثل محددا رئيسيا للاتجاهات المستقبلية للذهب محليا وعالميا.

  توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يرجح المحللون أن يشهد المعدن الأصفر تحركات متذبذبة خلال الأيام القادمة نتيجة ضغوط السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون استمرار جاذبيته كأداة ادخارية واستثمارية موثوقة.

وتدفع التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات التضخم العالمي العديد من المواطنين والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب، ما قد يزيد الطلب محليا خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أي مؤشرات على اتجاه الفيدرالي نحو تثبيت الفائدة أو خفضها مجددا ستنعكس سريعا على الأسعار العالمية، وقد تدفع الذهب للارتفاع مرة أخرى متجاوزا حاجز 4000 دولار للأونصة، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأسواق.

