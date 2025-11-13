مكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولة

أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه .

وشهد وكيل إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته أسفرت عن اختلاس المتهم لكميات المشغولات الذهبية والفضية لدي البنك لحفظها بصفته أمين .

عهدة خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين والمقدرة قيمتها الإجمالية طبقا لما انتهت إليه اللجنة الفنية المنتدبة للفحص - بمبلغ 300 مليون جنيه، وكان ذلك إما باختلاسه كامل الحرز أو الانتقاص من محتواه .

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ "ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجرام” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

شهدت رئيس قسم موازين العبور ومدير إدارة التفتيش الفني لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنه في إطار التنسيق بين إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومصلحة الدمغة والموازين للتصرف في أحراز المعادن الثمينة المتحفظ عليها بخزينة إدارة التفتيش الفني بالجمالية عن الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ۲۰٢١ تم تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها بفحص المضبوطات تمهيداً لتسليمها للمختصين بإدارة النيابات بمكتب النائب العام وتحدد لبدء المأمورية يوم الثلاثاء الموافق.

٢٠٢٥/٥/١٣ وتنبه على المتهم بصفته أمين العهدة بالحضور لفتح الخزينة وتمكين اللجنة من مباشرة عملها بعد أن تغيب المتهم بغير مبرر وتعذر الوصول إليه حال دون فتح الخزينة وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاستها لفتح الخزينة وتمكين لجنة الفحص من مباشرة عملها بعد التأكد من سلامة أختام الخزينة، فتبين احتفاظ المتهم ببعض المعدات المحظور تواجدها بالخزينة منها على سبيل المثال موازين وأظرف تحريز وكميات من الشمع الأبيض والأحمر وموقد نار، كما تبين للجنة الجرد وجود تلاعب في عدد من أحراز المشغولات الذهبية والفضية المعهود إليه بحفظها وذلك عن طريق فض أختامها واستبدالها بإكسسوارات غير ثمينة.