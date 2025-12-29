بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط

أصيب 12 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب مركبة تروسيكل على الطريق الدائري أثناء عودتهم إلى قرية أبوالهدر بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب مركبة تروسيكل ما أسفر عن إصابة زينب احمد عرابي 45 عاما، وفتحيه عبد التواب احمد 45 عاما، وسحر عبد الحفيظ عبد المالك 50 عاما، و منجه على محمد 45 عاما، و على عبد الحميد فرج 52 عاما، و مراد محمد جمعه 11 عاما، و زينب عمر ابو الليل 55 عاما، و شربات حسن مهني 47 عاما، و زينب ناجي مهني 42 عاما، و شيماء محمود على 18 عاما، و بشاير محمد فرج 45 عاما، و حنان محمد يونس 37 عاما.