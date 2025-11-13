إحالة موظف كبير بمصلحة المصوغات لمحكمة الجنايات لاستيلائه علي ذهب بـ 300مليون جنيه

أحالت جهات التحقيق المختصة أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من ٣٠٠ مليون جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ جرام ثلاثة" وستين كيلو ومائة وستين جرام وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ جرام واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جرام وستين مليجرام والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان الحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.