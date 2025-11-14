أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus 15 عالميا، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم وبطارية عملاقة بسعة 7300 مللي أمبير، ليقدم مزيجا بين الأداء الفائق والتصميم الأيقوني الأنيق والقدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في طاجيكستان عن إطلاق تطبيق المراسلة الوطني الجديد “ORIZ”، الذي يهدف إلى منافسة تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب وتيليجرام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11+، وهو يعد النسخة المطورة من Galaxy Tab A11 الذي كشف عنه في وقت سابق من هذا العام، وجاء الإطلاق الأول للجهاز في عدد من الأسواق العالمية، على أن يتوسع طرحه عالميا خلال الأسابيع المقبلة.

يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك “سبيس إكس”، واحدا من أغنى رجال العالم منذ سنوات، وقد بلغت ثروته مؤخرا مستويات غير مسبوقة، ليصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته نصف تريليون دولار.



بدأت سلسلة iPhone 18 Pro المرتقبة من شركة آبل في تصدر العناوين قبل أشهر من موعد إعلانها المتوقع، وذلك بفضل مجموعة من التسريبات المبكرة من مصادر معروفة.

بعد طرحه في عدد من الأسواق العالمية، تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 70 في الهند، بوصفه الجيل الجديد لهاتف Edge 60 الذي قدم العام الماضي، ويجذب الجهاز الأنظار بتصميمه فائق النحافة بسمك 5.99 ملم فقط ووزن لا يتجاوز 159 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف الهواتف في فئته.

كشف مستخدمون مؤخرا عن تسريب غير مقصود لجزء من محادثاتهم الخاصة في ChatGPT عبر نتائج بحث جوجل، وذلك عند استخدام وضع التصفح الخاص بالأداة.

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق مجموعتها الجديدة Gold Collection المخصصة لسلسلة آيفون 17.