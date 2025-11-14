قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وان بلس تطلق هاتف OnePlus 15 عالميا .. إليك السعر والمواصفات
 

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus 15 عالميا، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم وبطارية عملاقة بسعة 7300 مللي أمبير، ليقدم مزيجا بين الأداء الفائق والتصميم الأيقوني الأنيق والقدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بعد روسيا والهند.. دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة للقضاء على واتساب وتيليجرام
 

أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في طاجيكستان عن إطلاق تطبيق المراسلة الوطني الجديد “ORIZ”، الذي يهدف إلى منافسة تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب وتيليجرام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".


سامسونج تطلق تابلت Galaxy Tab A11+.. بترقيات في الأداء والشحن والشاشة
 

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11+، وهو يعد النسخة المطورة من Galaxy Tab A11 الذي كشف عنه في وقت سابق من هذا العام، وجاء الإطلاق الأول للجهاز في عدد من الأسواق العالمية، على أن يتوسع طرحه عالميا خلال الأسابيع المقبلة.


ثروته نصف تريليون دولار وحياته تحت خط الفقر.. ماذا يفعل إيلون ماسك بكل أمواله؟
 

يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك “سبيس إكس”، واحدا من أغنى رجال العالم منذ سنوات، وقد بلغت ثروته مؤخرا مستويات غير مسبوقة، ليصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته نصف تريليون دولار.
 

تسريبات تكشف عن أثقل هاتف آيفون في تاريخ آبل

بدأت سلسلة iPhone 18 Pro المرتقبة من شركة آبل في تصدر العناوين قبل أشهر من موعد إعلانها المتوقع، وذلك بفضل مجموعة من التسريبات المبكرة من مصادر معروفة.

Motorola Edge 70.. موتورولا تطلق هاتف فائق النحافة بميزات رائدة بسعر متوسط

بعد طرحه في عدد من الأسواق العالمية، تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 70 في الهند، بوصفه الجيل الجديد لهاتف Edge 60 الذي قدم العام الماضي، ويجذب الجهاز الأنظار بتصميمه فائق النحافة بسمك 5.99 ملم فقط ووزن لا يتجاوز 159 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف الهواتف في فئته.

خلل خطير يكشف محادثات ChatGPT على جوجل.. كيف تحمي بياناتك؟

كشف مستخدمون مؤخرا عن تسريب غير مقصود لجزء من محادثاتهم الخاصة في ChatGPT عبر نتائج بحث جوجل، وذلك عند استخدام وضع التصفح الخاص بالأداة.

كافيار تزلزل الأسواق. هواتف آيفون 17 مطلية بالذهب بسعر خرافي أغلى من ساعة رولكس
 

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق مجموعتها الجديدة Gold Collection المخصصة لسلسلة آيفون 17.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا علوم وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

الانقلاب الشتوي 2025

الانقلاب الشتوي 2025.. ماذا يحدث في أقصر يوم خلال العام؟

محمد صبري

حادثة مأساوية.. القصة الكاملة لـ مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد