تكنولوجيا وسيارات

بعد روسيا والهند.. دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة للقضاء على واتساب وتيليجرام

واتساب وتيليجرام
واتساب وتيليجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في طاجيكستان عن إطلاق تطبيق المراسلة الوطني الجديد “ORIZ”، الذي يهدف إلى منافسة تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب وتيليجرام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووصفت الحكومة الطاجيكية المشروع بأنه “خطوة مهمة نحو الاستقلال الرقمي للبلاد”، في خطوة تشبه ما قامت به روسيا والهند وكازاخستان عبر تطوير تطبيقاتهما الوطنية.


يستهدف تطبيق ORIZ في المقام الأول العمال الطاجيك المقيمين في روسيا، حيث يواجه المستخدمون هناك قيودا على استخدام تيليجرام وواتساب.

وأكدت الحكومة أن جميع بيانات المستخدمين ستخزن داخل أراضي طاجيكستان، مشيرة إلى أن “الاعتماد على الشبكات الأجنبية قد يضر بأمن المعلومات الوطني”.

توجه إقليمي نحو التطبيقات المحلية

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه متزايد في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لتطوير تطبيقات تراسل وطنية تقلل الاعتماد على المنصات الأجنبية، ففي روسيا، يجري الترويج لتطبيق MAX المدعوم من الدولة في موسكو، بينما أطلقت كازاخستان تطبيقها المحلي Aitu لنفس الغرض.

على واتساب وتيليجرام

جدير بالذكر أن شركة Zoho الهندية طورت تطبيقا جديدا للمراسلة الفورية تحت اسم أراتاي "Arattai"، ليكون بديلا محليا قويا لتطبيق واتساب، ويتميز تطبيق المراسلة الهندي بدعمه للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهو مجاني بالكامل ومصمم ليعمل بكفاءة حتى على الأجهزة ذات الإمكانيات الضعيفة والشبكات البطيئة.

وتركز Zoho على خصوصية المستخدم، مؤكدة أن بيانات المستخدمين لن تشارك مع أي طرف ثالث، مع تخزين البيانات بالكامل داخل مراكز بيانات في الهند، ويقدم أراتاي ميزة مكالمات الفيديو الجماعية المشابهة لـ Zoom وGoogle Meet، مع إمكانية إنشاء اجتماعات فورية أو مجدولة، ومتابعة الاجتماعات السابقة.

وفي خطوة متصلة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهر يونيو الماضي قانونا جديدا يجيز تطوير تطبيق مراسلة حكومي، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل واتساب وتيليجرام، وبموجب هذا القانون، سيوفر التطبيق الجديد خدمات حكومية ومدفوعات رقمية، إلى جانب وظائف المراسلة. 

تطبيق مراسلة طاجيكستان واتساب وتيليجرام التطبيقات المحلية تطبيق ORIZ تطبيقات تراسل وطنية

