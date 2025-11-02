قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

X Chat منافس واتساب.. إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم

إيلون ماسك
إيلون ماسك
شيماء عبد المنعم

أعلن إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق X Chat كـ تطبيق مستقل للرسائل المشفرة، والذي سينافس مباشرة منصات مثل واتساب و تيليجرام باستخدام تقنية التشفير من نظير إلى نظير. 

ويتوقع إيلون ماسك أن يتم إطلاق التطبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إجراء اختبارات شاملة للتأكد من كفاءته.

تفاصيل تطوير X Chat ومخطط الإطلاق

كشف إيلون ماسك عن تفاصيل تطبيق X Chat خلال ظهوره في برنامج The Joe Rogan Experience، وأوضح أن شركة إكس (التي كانت تعرف سابقا بتويتر) قد أعادت بناء البنية التحتية بالكامل للنظام الجديد الخاص بالرسائل. 

يعتمد X Chat على تقنية التشفير من نظير إلى نظير، التي تشبه النموذج اللامركزي الذي يستخدمه البيتكوين.

وفي الوقت الحالي، تقوم الشركة باختبار نظام التشفير قبل بدء الإطلاق الرسمي، وقال إيلون ماسك إن الاختبارات الداخلية أظهرت أداء جيدا للتشفير حتى الآن، لكنه لم يحدد تاريخا معينا لإطلاق التطبيق بشكل رسمي.

تطبيق X Chat

ميزات الأمان وتصميم التشفير

يعتمد X Chat على نظام تشفير يعتمد على تقنية نظير إلى نظير مستوحاة من تقنيات العملات الرقمية، وصف إيلون ماسك نموذج الأمان بأنه لامركزي، حيث لا توجد سلطة واحدة تتحكم في الرسائل، وقال إيلون ماسك في البرنامج: “إنه تشفير قوي جدا، ونحن نختبره بشكل دقيق".

تجنب المنصة جمع البيانات من خلال الإعلانات، مما يساعد في تقليل الثغرات الأمنية المحتملة، وقد انتقد ماسك هيكل الإعلانات في واتساب، معتبرا إياه خطرا على خصوصية المستخدمين. 

وأشار إلى أن استهداف الإعلانات يتطلب معرفة واسعة بمحتوى المحادثات والرسائل بين المستخدمين، وقال: “إذا كان [خدمة] تعرف بما فيه الكفاية عن محادثاتك لتستطيع معرفة الإعلانات التي ستعرضها لك، فهذا يعني أنها تعرف الكثير عنك”.

وحذر من أن القراصنة يمكن أن يستغلوا مثل هذه القنوات للوصول إلى الرسائل، واعتبر إيلون ماسك أن X Chat هو النظام الأقل عرضة للاختراق بين خدمات الرسائل المتاحة.

ميزات المنصة والتكامل مع X

حاليا، يعمل تطبيق X Chat في وضع التجريبي لمشتركي X Premium داخل تطبيق “إكس”، تدعم النسخة إرسال الرسائل النصية، والصور، وملفات GIF، ومشاركة الملفات. 

يختلف X Chat عن خدمات الرسائل التقليدية حيث يتيح للمستخدمين الاتصال عبر أسماء مستخدمي X بدلا من الأرقام الهاتفية.

في التحديثات المستقبلية، من المتوقع أن تشمل المنصة ميزات الاتصال الصوتي والفيديو، كما ستوفر النسخة المستقلة من X Chat نفس الوظائف التي تدعمها النسخة المدمجة داخل تطبيق “إكس”، كلا النسختين تهدفان إلى استبدال النظام القديم للرسائل المباشرة في تويتر بشكل كامل.

رؤية إيلون ماسك الشاملة لتطبيق X"إكس"

وصف إيلون ماسك X Chat كجزء من رؤيته الأوسع لإنشاء "تطبيق شامل"، حيث يدمج المنصة المدفوعات، واشتراكات المبدعين، وميزات الصوت المباشر على “إكس”، كما يرى ماسك أن الرسائل تعد مركزية في استراتيجية “إكس” للخصوصية وتحقيق الإيرادات.

يستمر إطلاق X Chat في إطار التحول الذي أحدثه ماسك في تويتر بعد استحواذه على الشركة في عام 2022، ويمثل X Chat آخر توسيع لقدرات وخدمات المنصة، التي تركز على تقديم اتصال آمن دون التنازل عن خصوصية المستخدمين.

إيلون ماسك X Chat تطبيق الرسائل الأكثر أمانا تطوير X Chat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

القانون يحظر استغلال المناصب في الدعاية لمرشحي انتخابات النواب 2025.. تفاصيل

النائب علاء عبد النبي

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة من مصر للعالم تؤكد أن الحضارة لا تموت

طه الناظر، عضو مجلس النواب

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد عظمة الحضارة المصرية

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد