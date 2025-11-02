X Chat منافس واتساب.. إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم

أعلن إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق X Chat كـ تطبيق مستقل للرسائل المشفرة، والذي سينافس مباشرة منصات مثل واتساب و تيليجرام باستخدام تقنية التشفير من نظير إلى نظير.

ويتوقع إيلون ماسك أن يتم إطلاق التطبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إجراء اختبارات شاملة للتأكد من كفاءته.

تفاصيل تطوير X Chat ومخطط الإطلاق

كشف إيلون ماسك عن تفاصيل تطبيق X Chat خلال ظهوره في برنامج The Joe Rogan Experience، وأوضح أن شركة إكس (التي كانت تعرف سابقا بتويتر) قد أعادت بناء البنية التحتية بالكامل للنظام الجديد الخاص بالرسائل.

يعتمد X Chat على تقنية التشفير من نظير إلى نظير، التي تشبه النموذج اللامركزي الذي يستخدمه البيتكوين.

وفي الوقت الحالي، تقوم الشركة باختبار نظام التشفير قبل بدء الإطلاق الرسمي، وقال إيلون ماسك إن الاختبارات الداخلية أظهرت أداء جيدا للتشفير حتى الآن، لكنه لم يحدد تاريخا معينا لإطلاق التطبيق بشكل رسمي.

تطبيق X Chat

ميزات الأمان وتصميم التشفير

يعتمد X Chat على نظام تشفير يعتمد على تقنية نظير إلى نظير مستوحاة من تقنيات العملات الرقمية، وصف إيلون ماسك نموذج الأمان بأنه لامركزي، حيث لا توجد سلطة واحدة تتحكم في الرسائل، وقال إيلون ماسك في البرنامج: “إنه تشفير قوي جدا، ونحن نختبره بشكل دقيق".

تجنب المنصة جمع البيانات من خلال الإعلانات، مما يساعد في تقليل الثغرات الأمنية المحتملة، وقد انتقد ماسك هيكل الإعلانات في واتساب، معتبرا إياه خطرا على خصوصية المستخدمين.

وأشار إلى أن استهداف الإعلانات يتطلب معرفة واسعة بمحتوى المحادثات والرسائل بين المستخدمين، وقال: “إذا كان [خدمة] تعرف بما فيه الكفاية عن محادثاتك لتستطيع معرفة الإعلانات التي ستعرضها لك، فهذا يعني أنها تعرف الكثير عنك”.

وحذر من أن القراصنة يمكن أن يستغلوا مثل هذه القنوات للوصول إلى الرسائل، واعتبر إيلون ماسك أن X Chat هو النظام الأقل عرضة للاختراق بين خدمات الرسائل المتاحة.

ميزات المنصة والتكامل مع X

حاليا، يعمل تطبيق X Chat في وضع التجريبي لمشتركي X Premium داخل تطبيق “إكس”، تدعم النسخة إرسال الرسائل النصية، والصور، وملفات GIF، ومشاركة الملفات.

يختلف X Chat عن خدمات الرسائل التقليدية حيث يتيح للمستخدمين الاتصال عبر أسماء مستخدمي X بدلا من الأرقام الهاتفية.

في التحديثات المستقبلية، من المتوقع أن تشمل المنصة ميزات الاتصال الصوتي والفيديو، كما ستوفر النسخة المستقلة من X Chat نفس الوظائف التي تدعمها النسخة المدمجة داخل تطبيق “إكس”، كلا النسختين تهدفان إلى استبدال النظام القديم للرسائل المباشرة في تويتر بشكل كامل.

رؤية إيلون ماسك الشاملة لتطبيق X"إكس"

وصف إيلون ماسك X Chat كجزء من رؤيته الأوسع لإنشاء "تطبيق شامل"، حيث يدمج المنصة المدفوعات، واشتراكات المبدعين، وميزات الصوت المباشر على “إكس”، كما يرى ماسك أن الرسائل تعد مركزية في استراتيجية “إكس” للخصوصية وتحقيق الإيرادات.

يستمر إطلاق X Chat في إطار التحول الذي أحدثه ماسك في تويتر بعد استحواذه على الشركة في عام 2022، ويمثل X Chat آخر توسيع لقدرات وخدمات المنصة، التي تركز على تقديم اتصال آمن دون التنازل عن خصوصية المستخدمين.