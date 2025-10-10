تسوية ضخمة تكشف كواليس صراع إيلون ماسك ومسؤولي تويتر السابقين.. تفاصيل

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تسوية دعوى قضائية بقيمة 128 مليون دولار مع أربعة من كبار مسؤولي تويتر الذين تم فصلهم بعد استحواذه على الشركة في عام 2022.

وكانت إحدى أولى خطوات إيلون ماسك بعد شراء تويتر هي فصل الرئيس التنفيذي باراج أغراوال، المدير المالي نيد سيغال، والمحاميين البارزين شون إيدجيت و فيجايا غادي.

ورغم فصلهم، لم يحصل هؤلاء المسؤولون على أي مدفوعات نهاية الخدمة، وهو ما يدعون أنه كان بسبب محاولاتهم للتمسك بتعهد ماسك بقيمة 44 مليار دولار عندما حاول التراجع عن شراء الشركة.

وتستشهد الدعوى أيضا بسيرة ماسك الذاتية التي كتبها والتر آيزاكسون، والتي نقلت عن ماسك قوله إنه سيقوم بـ"ملاحقة كل واحد" من كبار مسؤولي تويتر "حتى اليوم الذي يموتون فيه".

ورغم أن ملف المحكمة يؤكد أن الأطراف قد توصلت إلى تسوية، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الشروط الخاصة بالتسوية.

لكن هذه ليست الدعوى الوحيدة التي رفعها الموظفون السابقون ضد إيلون ماسك، فقد تم التوصل مؤخرا إلى تسوية في دعوى جماعية رفعها 6000 موظف مفصول من تويتر، حيث اشتكى العديد منهم من تلقي مدفوعات نهاية خدمة غير كاملة أو عدم تلقي أي مدفوعات على الإطلاق.

جدير بالذكر أن إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية أخرى، هذه المرة تتعلق بشركة تسلا، حيث رفع مجموعة من المساهمين دعوى جماعية ضد تسلا وماسك، متهمين الشركة بإخفاء المخاطر المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية، وتضخيم قدرة هذه الأنظمة بشكل غير واقعي، مما أدى إلى رفع قيمة السهم بطريقة مصطنعة.

وتستند الدعوى إلى مشاهدات لسيارات روبوتاكسي تتصرف بشكل غير منتظم، مثل تجاوز السرعة المحددة، القفز فوق الأرصفة، دخول المسارات الخاطئة، التوقف المفاجئ، بل والسماح للركاب بالنزول في منتصف الطرق المزدحمة، مما يزيد من القلق حول أمان النظام.